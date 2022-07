Austausch der Straßenbeleuchtung : Geldern spart viel Geld durch neue Leuchten

Geldern 95 Prozent aller Leuchten in Geldern sind nun umgerüstet. Bei aktuellen Strompreisen ergebe das eine Ersparnis von 175.000 Euro im Jahr, rechnet die Stadt vor.

Es war eine Maßnahme, die laut Stadt vermutlich auf Anhieb nicht jedem Bürger aufgefallen ist, deren Dimension und Wirkung aber enorm sind: die energetische Sanierung der Gelderner Straßenbeleuchtung. An knapp 4700 Leuchten in verschiedenen Straßen sowie Ortsteilen wurden in den vergangenen Monaten teils unterschiedliche Leuchtenköpfe/Leuchtmittel ausgetauscht, informiert die Stadt. Das Projekt wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen durchgeführt, knapp 95 Prozent aller Leuchten in Geldern sind nun umgerüstet.