Initiative „Kurve kriegen“ in Krefeld : Polizei und Stadt wollen kriminelle „Karrieren“ im Keim ersticken

Krefeld Ein Intensivtäter verursacht im Durchschnitt bis zu seinem 25. Lebensjahr 1,7 Millionen Euro soziale Folgekosten, die von der Gesellschaft getragen werden müssen.

Es beginnt oft mit Schule schwänzen, dann kommt vielleicht Sachbeschädigung dazu und irgendwann folgen schwerwiegende Straftaten wie Raub oder das Abrutschen in die Drogenkriminalität. Was also relativ harmlos anfängt, endet fatal. Und genau das versucht die Initiative „Kurve kriegen“ des nordrhein-westfälischen Innenministeriums zu verhindern – mit Erfolg. In Krefeld gibt es die Initiative nun seit einem Jahr. Jetzt kamen die Kooperationspartner, bestehend aus Vertretern von Polizei , Stadt, Ministerium sowie der Diakonie zur Vertragsunterzeichnung im Polizeipräsidium zusammen.

Wie das auch landesweit der Fall ist, arbeiten in Krefeld bei der Initiative „Kurve kriegen“ Polizei und Jugendhilfe Seite an Seite, um kriminelle „Karrieren“ im Keim zu ersticken. „Wichtig ist es hinzuschauen“, erklärt Krefelds Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck und Melanie Gommans, Kriminalhauptkommissarin und polizeiliche Ansprechpartnerin bei „Kurve kriegen“ erläutert, wie das Team der Initiative konkret vorgeht: „Nehmen wir an, ein zwölfjähriger Junge, nennen wir ins Max, fällt auf, weil er eine Sachbeschädigung begangen hat und deshalb angezeigt wird“, führt Gommans aus. In dem Fall erforsche sie zunächst den Hintergrund des Kindes, rufe zum Beispiel beim Jugendamt an, um sich zu erkundigen, ob der Zwölfjährige hier schon bekannt sei. „Dabei könnte dann herauskommen, dass er einen sogenannten Familienmanager hat und der würde mir wiederum weitere interessante Informationen über den Jungen und seinen Hintergrund geben“, meint Gommans. Nach solchen Gesprächen – auch Lehrer werden in der Regel befragt – berate das Team von „Kurve kriegen“ schließlich, ob das Kind oder der Jugendliche ein geeigneter Kandidat für die Initiative sei.