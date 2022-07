Informationsbesuch : Bei Kühne alles über Essig und Feinkost erfahren

Straelen Der Beirat der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft besuchte den Standort in Herongen an der Niederdorfer Straße, um über die Herausforderungen zu sprechen.

„Die Carl Kühne KG betreibt in Straelen-Herongen die größte Essigproduktionsanlage Europas und eine der größten Senfproduktionen Deutschlands.“ Das erklärte Werkleiter Heinz-Theo Koenen beim Besuch des Beirates der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) am Standort in Herongen an der Niederdorfer Straße. Die Carl Kühne KG ist marktführend für die Fabrikation und den Handel mit Essig, Senf, Feinkost, feinsauren Konserven, Kohl und Kraut. Allein beim Senf werden jährlich 23 Millionen Einheiten in 17 verschiedenen Verpackungsformaten in Herongen hergestellt. Zur Lagerung und Distribution benötigt das Unternehmen in und um Herongen rund 80.000 Palettenstellplätze in Werkslagern und Logistikzentren.