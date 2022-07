11.500 Jobs wackeln : Wie die Düsseldorfer Uniper ums Überleben kämpft

Die Düsseldorfer Uniper (hier ein Foto aus der Zentrale) wird wohl ähnlich gerettet wie Lufthansa- der Staat kauft voraussichtlich Aktien. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Berlin Hektisch diskutiert die Politik in Berlin darüber, wie der Uniper gerettet werden kann. Ein Ökonom sagt: Es gibt keine Alternative zu einem Einstieg des Staates bei der Nachfolgefirma von Ruhrgas. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Kelller will einen „Rettungsschirm“ so wie in der Corona-Krise.