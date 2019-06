Infrastruktur : Herongens Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug

Herongen Löschfahrzeuge, Rettungswagen, Feuerwehrmänner: Entgegen mancher Vermutung wurde am Sonntag in Herongen kein Brandeinsatz durchgeführt, sondern zur Einsegung des neuen Löschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr ins Gerätehaus Herongen eingeladen.

Löschzugführer Roger Ingenhaag begrüßte Feuerwehrkameraden, Förderer, Vereine und Bürger. „365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag sind sie da, um anderen zu helfen“, beschrieb Ingenhaag das Engagement der Kameraden. Mit dem neuen Löschfahrzeug seien sie nun gut ausgestattet für die Zukunft. Der Brandschutz könne entsprechend gewährleistet werden. Ein Teleskopmast des Rettungsdienstes und ein Rettungswagen, bereitgestellt von der Stadt Geldern, konnten aus der Nähe betrachtet werden.

„Das neue Löschgruppenfahrzeug 10 gilt als das Arbeitstier in der Feuerwehrwelt“, betonte der Bürgermeister. Man setze es besonders gerne für den Erstangriff ein. Zur Ausstattung gehöre Digitalfunk, Navigationsgerät, sechs Atemschutzgeräte, Be- und Entlüftungsgerät und die feuerwehrtechnische Beladung für den Brandeinsatz. Linßen würdigte den unbezahlbaren Dienst der Feuerwehr zu jeder Tageszeit, während der Arbeit, aber auch mitten in der Nacht.