Feuerwehrjubiläum : Feuer bekämpfen wie anno dazumal

Acht Löschgruppen maßen sich mit historischen Spritzen. Anlass war das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr Geldern.

Wer am Sonntag durch den Rathauspark in Geldern ging, der fühlte sich zurückversetzt in ein anderes Jahrhundert. Überall standen antike Löschfahrzeuge, daneben Feuerwehrmänner in traditionellen Uniformen.

So geht es weiter Im Rahmen des Jubiläums findet am 14. Juli auf dem Gelderner Marktplatz eine Ausstellung mit Feuerwehrautos aus vergangenen Jahrhunderten statt. Den Abschluss bildet am 8. September ein Tag der offenen Tür in der Feuerwache.

In zwei Übungen mussten die Gruppen in historischer Kleidung gegeneinander antreten. Zunächst mussten die Teilnehmer in einer Eimerkette das Wasser von einem Fass zu der Spritze transportieren und dann aus etwa 15 Metern Entfernung drei Eimer befüllen. Wer am schnellsten war, siegte in dieser Kategorie. Bei der zweiten Übung musste ein imaginärer Brand in einem Haus gelöscht werden. Dabei mussten die Teilnehmer mit der Spritze durch ein kleines Fenster zielen. Wer am Ende das meiste Wasser in dem dahinterstehenden Eimer hatte entschied die Runde für sich. Feierlich überreichten Bürgermeister Sven Kaiser sowie Johannes Leurs, Ortsbürgermeister von Geldern, den Pokal. Zudem übergab Klaus Schneider, der Ehrenpräsident des Verbands der Feuerwehren NRW, einen Wanderpokal an den Sieger. Auch für die Besucher wurden Aktionen angeboten. Die Kleinen konnten ihr Können als Feuerwehrmann unter Beweis stellen und durften mit einem echten Feuerwehrschlauch auf eine Stellwand zielen. Für Verpflegung wurde zudem reichlich gesorgt.