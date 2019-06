Kulturelles Leben : Singen und lachen mit dem Kulturring

Wenn Frau Höpker zum Gesang bittet, lassen die Zuhörer sich das nicht zweimal sagen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Einen anderen Erscheinungsrhythmus für sein Programmheft hat der Kulturring Straelen gewählt. Konzerte, Kabarett und das Weihnachtsmärchen sind die herausragenden Punkte für das Angebot von Juni 2019 bis Juni 2020.

Reine Begeisterung und uneingeschränkte Wertschätzung: So beschreibt Vorsitzender Alexander Voigt im Vorwort zum neuen Programmheft des Kulturrings Straelen die Reaktionen, als der Verein 2018 sein 50-jähriges Bestehen feierte. Doch habe der Arbeitsanfall für das Jubiläum auch klar gemacht, „dass wir dringend Veränderungen und Verbesserungen in der Vereinsstruktur herbeiführen müssen“. Voigt schreibt von jungem Blut und neuen Anregungen.

Eine Änderung gibt es beim Programmheft. Es blickt nicht, wie bisher, auf ein Halbjahr voraus, sondern fasst die Angebote der kommenden zwölf Monate zusammen. Konzerte, Kabarett und natürlich das Weihnachtsmärchen sind die großen Themen bis zum Juni 2020.

Info Das sind die Vorverkaufsstellen Straelen Kulturring Straelen, Geschäftsstelle Rathaus, Rathausstraße 1, Telefon 02834 702-310 oder -311, E-Mail: kulturring@straelen.de; Bürgerservice im Rathaus, Telefon 02831 702-140; Schreibwaren op de Hipt, Markt 21, Telefon 02834 6115. Geldern Bücher Keuck, Issumer Straße 15-17, Telefon 02831 80008; Bücherkoffer Ludger Derrix, Issumer Straße 63, Telefon 02831 980504.

Konzerte Die Akkordeon-Virtuosin Mie Miki bestreitet das nächste Kammerkonzert auf Haus Eyll. Es beginnt am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr. Einlass ist bereits um 16 Uhr, damit die Besucher die schönen Außenanlagen des Herrensitzes genießen können. Karten kosten bei freier Platzwahl 25,50 (für Kulturring-Mitglieder 21 Euro).

Im Rahmen des Internationalen Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestivals erklingen in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche an der Bahnstraße vier Klavierkonzerte. Am Mittwoch, 24. Juli, gastiert Kira Frolu, am Freitag, 26. Juli, Anna Karácsonyi, am Mittwoch, 31. Juli, Klaudia Kudelko und am Freitag, 2. August, Edvin Švaikovski. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mitmachen und viel Spaß dabei haben, das bieten die Mitsingkonzerte von Katrin Höpker. Zum wiederholten Mal ist sie in Straelen zu Gast, diesmal am Samstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr in der Bofrost-Halle. Karten kosten im Vorverkauf 17,50 Euro, für Kulturring-Mitglieder 15 Euro. An der Abendkasse kommen jeweils zwei Euro Zuschlag obendrauf.

Das Atrium des Europäischen Übersetzer-Kollegiums ist die Bühne für das Klavierkonzert mit Clara Janina Strobel am Samstag, 19. Oktober, ab 17 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Schumann, Beethoven, Liszt und Debussy. Karten kosten elf Euro, für Jugendliche und Kulturring-Mitglieder acht Euro.

Im Forum des Gymnasiums findet ein Klavierkonzert mit Philip und Laetitia Hahn statt. Am Samstag, 1. Februar, ab 17 Uhr spielen sie Kompositionen von Bach, Beethoven, Chopin und Brahms. Karten kosten im Vorverkauf 15, für Kulturring-Mitglieder zwölf Euro, an der Abendkasse 17 beziehungsweise 14 Euro.

„Jazz im Wintergarten“ mit dem Milt-Jackson-Project erklingt am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr im Hotel „Straelener Hof“. Die Tickets kosten 15, ermäßigt zwölf Euro. „Das wird super“ nennt sich ein A-capella-Quartett aus Wien. Es gastiert am Freitag, 3. April, ab 20 Uhr im Forum. Karten kosten im Vorverkauf 23,50 Euro, für Kulturring-Mitglieder 19,50 Euro, an der Abendkasse 25,50 beziehungsweise 21 Euro.

Das Kammerkonzert auf Haus Eyll am 14. Juni 2020 ab 17 Uhr bestreiten die Pianistinnen Danae Dörken und Kiveli Dörken. Chopin, Suk, Bartok und Stravinsky stehen auf dem Programm. 25,50 und ermäßigt 21 Euro kosten die Karten im Vorverkauf, 27,50 beziehungsweise 23 Euro an der Abendkasse.

Kabarett Hans Gerzlich präsentiert sein Programm „Und wie war dein Tag, Schatz?“ am Freitag, 1. November, ab 20 Uhr im Forum des Gymnasiums. Tickets kosten im Vorverkauf 20,50, für Kulturring-Mitglieder 16,50 Euro, an der Abendkasse 23 beziehungsweise 19 Euro. Frieda Brauns Programm heißt zwar „Sprechpause“, aber sie wird im Forum am Sonntag, 24. November, ab 19 Uhr genug zu erzählen haben. Für 22 Euro, ermäßigt 17 Euro, ist man im Vorverkauf dabei. An der Abendkasse wird es zwei Euro teurer.

Ingrid Kühne stellt ihr zweites Soloprogramm „Okay – mein Fehler“ am Freitag, 6. März, ab 20 Uhr im Forum vor. Karten kosten im Vorverkauf 21,50, ermäßigt 17 Euro, an der Abendkasse jeweils zwei Euro mehr. Mit „Jung, wat biste jroß jeworden“ schließt Jürgen B. Hausmann am Samstag, 8. Mai, ab 20 Uhr in der Bofrost-Halle den Kabarett-Reigen. Karten kosten 32,95 Euro (für Kulturring-Mitglieder 29 Euro) im Vorverkauf, an der Abendkasse jeweils zwei Euro mehr.

Weihnachtsmärchen Diesmal bringt das Märchenteam des Kulturrings den „Fliegenden Holländer“ auf die Bühne der Bofrost-Halle. Premiere ist am Sonntag, 15. Dezember, 14 Uhr. Viele Karten sind schon verkauft.

Mundart Der 40. Schülervorlesewettbewerb „Op Stroels Ploatt“ findet am Sonntag, 29. September, ab 15 Uhr in der Sparkasse statt. Der Eintritt ist frei. Fünf Euro (vier Euro für Kulturring-Mitglieder) kostet das Zuschauen und Zuhören beim Mundartabend „Osen Oevend op Stroels Ploatt“ am Sonntag, 17. November, um 15 und 19 Uhr im Forum.

Leseabend Er startete mit neuem Konzept und nur noch vier Terminen jährlich in sein 25. Jahr. Die Termine für 2019 sind an den Montagen 7. Oktober und 2. Dezember ab 20 Uhr im Stadtarchiv an der Kuhstraße 21. Der Eintritt ist frei.