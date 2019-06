Wasserrettung : Feuerwehr und DLRG üben gemeinsam

Nach dem Übungswochenende wollen DLRG Geldern und Feuerwehr ihre Kooperation ausbauen. Foto: DLRG

Geldern Der Löschzug Geldern hat ein Hochwasserboot angeschafft. Es kann auch auf Schienen genutzt werden.

Neben Autounfällen, eingeklemmten Personen und Hausbränden rückt die Feuerwehr auch bei vermissten Personen aus. Ist die verunglückte oder vermisste Person im Wasser oder in unmittelbarer Nähe, gibt es eine direkte Verbindung zur DLRG. Denn sobald ein Notruf mit dem Stichwort „Wasser“ bei der Leitstelle eintrifft, wird auch die DLRG über Pager alarmiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr, dem THW oder anderen Hilfsorganisationen arbeiten sie dann an der Unglücksstelle Hand in Hand.

Der Löschzug Geldern hat ein neues Hochwasserboot angeschafft. In Kooperation mit dem Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe Geldern-Walbeck, Christian van de Laak, wurde ein gemeinsames Übungswochenende ausgerufen. In zwei Gruppen übten rund 25 Feuerwehrmänner gemeinsam mit zehn Bootsführern und Wasserrettern der DLRG auf dem Welbers-See. Zunächst gab es eine Theorieeinheit vom Einsatzleiter der DLRG. Es wurde auch auf Besonderheiten eingegangen, die das Boot bietet. So kann es durch seine Räder am Rumpf auch auf Schienen genutzt werden und bietet so ein breites Spektrum für den Einsatz. Das Boot hat einen 4-PS-Motor und kann daher nach einer Unterweisung von den Einsatzkräften auch ohne Bootsführerschein gefahren werden.