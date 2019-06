Kommunalpolitik : AfD: Kerken soll Heimatpreis einführen

Kerken Um die mögliche Einführung eines Heimatpreises geht es in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses am Dienstag, 18. Juni. 17.30 Uhr, im Michael-Buyx-Haus. Der AfD-Kreisverband Kleve hat beantragt, der Rat der Gemeinde Kerken möge die jährliche Verleihung eines Heimatpreises beschließen.

Der Kreisverband beruft sich dabei auf das Heimatförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Durch die Verleihung des Preises sollen nachahmenswerte Beispiele und das lokale Engagement gewürdigt werden. Die Verwaltung spricht sich in der Vorlage gegen den Antrag aus. Die Gemeinde Kerken setze das Ziel, das Ehrenamt in besonderer Weise zu würdigen, bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit der Verleihung des Ehrenamtspreises um. Weiteres Thema ist der Bundesfreiwilligendienst an den Schulen in der Gemeinde Kerken ab 2020.