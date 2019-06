Infoabend : Wachtendonk informiert über sein Handlungskonzept

Wachtendonk Am Dienstag, 25. Juni, im Bürgerhaus „Altes Kloster“.

In einem nächsten Schritt sollen die Bürger beteiligt und über das bislang erreichte Gesamtergebnis informiert werden. Es würde alle Beteiligten freuen, wenn das Informationsangebot am 25. Juni auf reges Interesse stoßen würde. Der Gemeinderat soll dann in seiner Sitzung am Donnerstag, 11. Juli, die ins Integrierte Handlungskonzept aufzunehmenden Maßnahmen festlegen.