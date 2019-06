Bezirksschützenfest : Lüllingen vor großem Schützen-Wochenende

Lüllingen Vogelschießen wurde auf den 22. Juni vorverlegt.Sonntag Gottesdienst im Pfarrgarten. Fahne der Jungschützen wird geweiht.

Das Wochenende 22. bis 23. Juni steht in Lüllingen unter dem Motto Gemeinschaft zwischen Jung und Alt in der Schützenfamilie der St.-Rochusbruderschaft und des Bezirksverbands Kevelaer.

Am Samstag findet zunächst das Vogelschießen der St. Rochusbruderschaft Lüllingen statt und am Sonntag ist die Bruderschaft Ausrichter des Bezirksschützenfests des Bezirks Kevelaer. Das Vogelschießen wurde wegen dem Bezirksschützenfest vom üblicherweise 1. Samstag im Juli auf den 22. Juni vorverlegt. Um 15.45 Uhr treten die Schützenschwestern und Schützenbrüder vor dem Eingang der Kirche an. Unter den Klängen des Musikvereins Walbeck geht es dann um 16 Uhr zum Schießstand auf dem Dorfplatz. Es gibt neben dem eigentlichen Vogelschießen um Preise und die Königswürde auch ein Damenpokalschießen, Schülerpokalschießen und Kindervogelschießen zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind.

Die Bruderschaften in den Gelderner Ortsteilen Lüllingen und Walbeck gehören im Bund der deutschen historischen Bruderschaften zum Bezirksverband Kevelaer. So findet in diesem Jahr das Schützenfest des Bezirks mit Rahmenprogramm für alle Teilnehmer und Besucher in Lüllingen statt. Begonnen wird mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr im Pfarrgarten hinter dem Pfarrheim. Er wird von Pfarrer Arndt Thielen und Bezirkspräses Michael Wolf zelebriert. Im Rahmen des Gottesdienstes wird auch die neue Fahne der Jungschützen geweiht. Gegen 11.45 Uhr beginnt der Umzug mit dem Walbecker und Wettener Musikverein und 16 Bruderschaften des Bezirks durch den Ort.