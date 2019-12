Aktion in Auwel-Holt : Straelens SPD pflanzt neuen Jahresbaum

Straelen Mit einer Flatter-Ulme ist die Allee in Auwel-Holt erweitert worden. Die Aktion wird im nächsten Jahr fortgesetzt.

Mit einer Flatter-Ulme hat die SPD Straelen die „Route der Jahresbäume“ am Reitplatz in Auwel-Holt um den aktuellen Baum des Jahres erweitert. Der Name der Flatter-Ulme wird auf ihre großen Blüten zurückgeführt, die „im Wind flattern“. Dass der Baum richtig anwächst und in einigen Jahren seine großen Blüten zeigt, dafür sorgen einmal mehr die Profis vom Straelener Bauhof. Damit wird die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung fortgesetzt.