ARG-Treff : Bürgermeister-Infos beim Altentreff

Straelen Der November-Treff der Alten- und Rentner-Gemeinschaft (ARG) mit 65 Besuchern begann mit einem Gottesdienst, in dem Kaplan Francis an den heiligen Bischof Josaphat (1580-1623) erinnerte. Sein Wirken war auf Ökumene gerichtet.

Bei der Zusammenkunft im Gemeindehaus St. Peter und Paul wurde Bürgermeister Hans-Josef Linßen vom ARG-Team begrüßt. Nach der Kaffeetafel stellte er eine Reihe von Aktivitäten und Planungen der Stadt Straelen vor, die das Interesse der Anwesenden fanden und in lebhaften Anmerkungen kommentiert wurden. Dazu gehörten die laufenden Baumaßnahmen auf den Wällen, die Entwicklungen im Schulbereich, bei den Kindergärten, im sozialen Wohnungsbau, aber auch die Planungen für das Baugebiet an der Bleiche und am Markt, die noch nicht verwirklicht werden können.