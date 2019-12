Unternehmen aus Straelen : Bofrost friert Dokumente aus Venedig ein

Im November haben Wassermassen die italienische Stadt Venedig geflutet. Hier waten Passanten in der Nähe der Rialto-Brücke durch das Hochwasser. Foto: Bruno/AP/dpa. Foto: dpa/Luca Bruno

Straelen Die Tiefkühlkette des Unternehmens hilft nach dem Hochwasser bei der Konservierung von Schriften.

Das Hochwasser in Venedig hat seit Mitte November viele kulturelle Schätze der Lagunenstadt zerstört. Einen kleinen Beitrag dazu, diese Schäden einzudämmen, hat jetzt Bofrost geleistet. Der europäische Marktführer im Direktvertrieb für Eis- und Tiefkühlspezialitäten unterstützt derzeit die Stiftung Querini Stampalia dabei, hunderte historischer Schriften vor weiteren Feuchtigkeitsschäden zu retten.

In Folie verpackt warten über fünf Tonnen durchweichte Bücher eingefroren im Tiefkühllager von Bofrost Italien in Casale sul Sile, einige Kilometer von Venedig entfernt im Landesinnern, auf ihre Restaurierung. Dorthin gelangten sie mithilfe der venezianischen Bofrost-Gondel mit Tiefkühlaufbau, mit der die Bofrost-Verkäufer in Venedig ihre Kunden besuchen, sowie den typischen Bofrost-Tiefkühlfahrzeugen. Für beste Qualität und höchste Produktsicherheit garantiert die Firma ihren Kunden europaweit eine lückenlose Tiefkühlkette. Diesmal konnte das Unternehmen mit dieser logistischen Leistung insgesamt 363 Kisten voll von bis zu 800 Jahre alten Schriften davor bewahren, dass sie weiter von der Feuchtigkeit zerstört werden.