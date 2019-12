Straelen : Landgard lässt Radio-Preisverleihung aufblühen

Straelen Der Gartenbauvermarkter aus Straelen und der Sender 1Live haben für die 1Live-Krone zusammengearbeitet.

Wer dem jungen WDR-Sender 1Live im Radio folgte, der hatte es bestimmt schon im Vorfeld gehört. Rund 80 Radiospots liefen zwischen Anfang November und der Verleihung am 5. Dezember und machten auf die „We love green stuff“-Kampagne aufmerksam. Am Abend der Preisverleihung in der Jahrhunderthalle in Bochum machte „1000 gute Gründe“ gemeinsam mit lokalen Floristen mit einer großen Blumenwand und toller Tischdekoration Blumen und Pflanzen zu Co-Stars des Abends. Das kam bei den zahlreichen bekannten Musikern, Stars und Gästen gut an. Sie nutzten die opulente Blumenwand fleißig als Fotopunkt.