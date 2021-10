Neues Ehrenamt für Ponter Gärtnermeister : Pellens leitet Tarifkommission

Geldern Die Kommission ist zuständig für die Aushandlung der Tarifverträge für Gärtner in ganz Nordrhein-Westfalen und ist der größte Arbeitgeberverband im Gartenbau Deutschlands.

Zu seinem Engagement in der Kommission sagte der 45-Jährige: „Der Gartenbau ist ein zukunftsträchtiger, interessanter und auch lohnender Beruf. Es ist wichtig, dass dies für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer so bleibt. Wir müssen die wirtschaftliche Situation der Betriebe im Blick haben genauso wie die der Mitarbeiter. Eine große Herausforderung für unsere Branche wird dabei in Zukunft das Thema Mindestlohn. Es betrifft uns stark, da der Gartenbau viele Saisonkräfte benötigt.“ Steige der Mindestlohn, wirkt sich das anteilig sehr gravierend auf die Produktionskosten aus. „Gute Mitarbeiter sind die wichtigsten Personen im Unternehmen, zugleich müssen die Produktpreise auch die Kosten decken können“, so Pellens. Es gelte zudem, die Löhne aller Beschäftigten attraktiv zu gestalten. „Ich wünsche mir für meine Arbeit in der Kommission, dass wir hier eine gesunde Balance finden.“