Klimaschutz in Meerbusch : Gärtner zerschneiden Wassersäcke an Jung-Bäumen

Büderich Die Stadt Meerbusch verteilt kostenlos an Baumpaten Bewässerungssäcke. Ärgerlich: Mitarbeiter eines Gärtnerbetriebs haben die Säcke bereits drei Mal bei Mäharbeiten zerstört.

Immobilienmakler Andreas Galonska wohnt in den neuen Häuser an der Ruth-Niehaus-Straße in der Nähe des Areal Böhler und hat Patenschaften für junge Bäume übernommen. „Direkt an unserer Ecke wurden die fünf jungen Bäume gepflanzt, und damit wir es schön grün vor der Haustüre haben, haben wir die Patenschaft für sie übernommen“, berichtet Galonska. Er versorgt die noch schwachen Bäume regelmäßig mit Wasser und war von der Verteilung von Wassersäcken für die Jungpflanzen sehr angetan. „Das ist toll, dass man die Kunststoffsäcke kostenfrei im Bürgerbüro abholen und ganz einfach an den Pflanzen anbringen kann“, freut sich der engagierte Bürger. Diese Säcke helfen, das Wasser sukzessive an die Neuanpflanzungen abzugeben, damit diese nicht in einem plötzlichen Wasserbad „ertrinken“ und danach austrocknen.