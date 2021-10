Gesundheitswesen in Geldern : Staatssekretärin Sabine Weiss besucht das St.-Clemens-Hospital

Gesundheitswesen in Geldern

Geldern Investitionen von 40 Millionen Euro stehen im Gelderner Krankenhaus an. CDU-Politiker hörten sich unter anderem an, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat.

(RP) Die Parlamentarische Staatsekretärin beim Bundesminister für Gesundheit, Sabine Weiss (CDU), folgte nun der Einladung des Kreis Klever Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff in den Kreis Kleve. Sie tauschte sich mit dem Geschäftsführer des St.-Clemens-Hospitals Geldern, Christoph Weß, und Pflegedirektor Christian Lanz über die aktuellen Herausforderungen von Krankenhausbetreibern aus. Das Gelderner Krankenhaus wird von der ctt (Cusanus Trägergesellschaft Trier mbH) betrieben. An dem Gespräch nahmen auch Karla Bergers, Direktorin für Pflege und Organisationsmanagement der Gelderland-Klinik, Stefan Rouenhoff und der CDU-Landtagskandidat für den Südkreis Kleve, Stephan Wolters, teil.

Weß berichtete über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Krankenhausbetrieb sowie über getätigte und anstehende Investitionen zur Modernisierung und Erweiterung des Krankenhausstandortes Geldern. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren Millionen Euro investiert worden, davon allein elf Millionen Euro in den Bau eines neuen Bettentrakts. Weitere Investitionen von 40 Millionen Euro stehen an. Eine Summe, die aus Eigenmitteln, aber auch aus staatlichen Fördergeldern gestemmt wird.