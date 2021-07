Hilfe aus Nettetal für Afrika : Gärtner aus Ghana startet Hilfsprojekt für seine Heimat

Nettetal Einen Trinkwasserbrunnen bei Odumase hat Odumaseman Union NRW bereits finanziert. Jetzt sollen zwei weitere Projekte unterstützt werden.

Alfred aus Ghana ist heute 57 Jahre und seit 14 Jahren mit seiner deutschen Frau Monika verheiratet. 1990 beantragte er in Deutschland Asyl, heute ist er mit deutschem Pass längst eingebürgert. Er hat 17 Jahre lang in Breyell und Lobberich gelebt, jetzt wohnt er mit seiner Familie in Bracht. Er selber arbeitet als Gärtner in einem Gartenbau-Unternehmen, so pflegt er auch den Garten von Marlies Becker aus Kaldenkirchen – wo wir Alfred getroffen haben.