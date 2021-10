Uferschnepfe, Rotschenkel und Co. : Filmabend mit Nabu über bedrohte Vogelarten

Der Rotschenkel zählt zu den bedrohten Wiesenvögeln. Der Nabu erklärt warum. Foto: H.-J- Windeln/H.-J. Windeln

Sevelen Einige Wiesenvögel am Niederrhein sind vorm Aussterben bedroht, weil es immer weniger intakte Feuchtwiesen gibt. Die Issumer Grünen und der Nabu Issum-Geldern zeigen einen Film, der die Situation der Vögel beleuchtet – und Strategien aufzeigt, wie der Erhalt der Arten funktionieren kann.

Der Issumer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen möchte einen Beitrag zum Artenschutz in der Region leisten und lädt in Zusammenarbeit mit der Nabu-Ortsgruppe Issum-Geldern am Sonntag, 10. Oktober, ab 17.30 Uhr ins Bürgerhaus Sevelen ein. Zu sehen gibt es den Film „Wiesenvogelland Düffel“, herausgegeben von der Naturschutzstation Niederrhein. Der halbstündige Film erklärt mit beeindruckenden Bildern, was die Vögel zum Überleben benötigen und wie der Erhalt der bedrohten Arten gelingen kann.

Uferschnepfe, Kiebitz, Bekassine und der Große Brachvogel – das fünf heimische Wiesenvögel, die durch Eingriffe des Menschen stark in ihrem Bestand bedroht sind und die die Hauptrollen im Naturfilm „Wiesenvogelland Düffel“ spielen. Der Niederrhein ist laut Nabu leider an immer weniger Stellen noch die Heimat dieser Wiesenvögel, deren Überleben von intakten Feuchtwiesen abhängt. Durch systematische Entwässerungen, immer früheres und häufigeres Mähen der Weiden ist ihr Lebensraum zunehmend gefährdet. Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Issum-Geldern werden im Anschluss für Fragen zu den Wiesenvögeln in Issum und Umgebung zur Verfügung stehen. Exemplarisch werden die drängenden Naturschutzprobleme und deren Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Im Anschluss stellt der Verein Naturfelder Issum seine Arbeit vor. Unter dem Motto „Jeder Quadratmeter zählt“ verwandelt der Verein Naturfelder Issum seit seiner Gründung 2019 Flächen in Blühwiesen um, die Wildinsekten und Vögeln als Futterquelle und Lebensraum dienen. Als Saatgut kommt dabei eine breite Mischung gebietseigener mehrjähriger Wildblumen zum Einsatz. Je nach Standort werden ferner Nistplätze in Form von Insektenhotels, Wasserstellen oder Sandhabitaten erstellt oder auch Bewässerungssysteme. Die verwendeten Flächen bleiben dabei im Besitz der Eigentümer. Naturfelder realisiert die Blühwiesen komplett in Eigenregie in Zusammenarbeit mit örtlichen landwirtschaftlichen Unternehmen.

Der Eintritt ist frei, es gelten die üblichen 3G-Regeln. Anmeldung per Mail an: stefan.winkel@gruene-Issum.de.

