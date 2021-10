Schüler in Geldern lernen Demokratie kennen : Wenn die Mensa zum Wahllokal wird

In der Realschule an der Fleuth simulierten Schüler die Bundestagswahl. Foto: Schule Foto: Schule

Geldern Mit der Juniorwahl sollen Jugendliche für Politik begeistert und Politik erfahrbar gemacht werden. In Geldern nahmen die Gesamtschule und die Realschule An der Fleuth daran teil.

Mehr als eine Million Schüler aus über 4500 Schulen in ganz Deutschland haben an der diesjährigen Juniorwahl teilgenommen. In Geldern beteiligten sich zum Beispiel die Gesamtschule und die Realschule An der Fleuth an der Aktion. Bevor die Wahlberechtigten am 26. September ihre Stimme abgaben, konnten die Schüler erste Erfahrungen mit den Themen Wahlen und Demokratie sammeln.