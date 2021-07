1Live-Konzert im Waldfreibad : Alice Merton singt in Geldern gegen den Corona-Frust

Geldern Eineinhalb Jahre war die Sängerin im Bühnen-Lockdown. Im Waldfreibad in Geldern-Walbeck beim 1Live-Konzert war zu spüren, wie sie sich darauf gefreut hat, endlich wieder aufzutreten.

Alice Merton war spürbar geknickt, als es zu Beginn ihres Konzertes Probleme mit der Anlage gab. Immer wieder entschuldigte sie sich. „Ich will doch, dass ihr die neuen Songs auch so hört, dass sie gut klingen“, sagte sie während die Techniker in Windeseile an den Problemen arbeiteten. Die Fans störte das ohnehin nicht. Sie bekamen dadurch unterm Strich sogar ein Stück mehr, weil Alice Merton ihren Eröffnungssong kurzerhand noch einmal komplett zum zweiten Mal spielte. Was sind schon technische Probleme, die ohnehin kaum zu hören waren, wenn man so endlos lange auf Livemusik gewartet hat?