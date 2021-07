Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Der Radschlägermarkt öffnet am Sonntag. Es gibt viele gute Vintage-Sachen, Bücher und Antiquitäten. Foto: Radschlägermarkt

Düsseldorf Die Ferien genießen viele Düsseldorfer in ihrer Stadt. Und geboten wird viel: Märkte, Kunst, Live-Musik und das EM-Finale open Air. Hier einige Tipps.

Von Holger Lodahl

Mit der niedrigen Corona-Inzidenz starten mehr Freizeit- und Kultureinrichtungen. Fast ist das Leben in Düsseldorf wieder wie immer.

Radschlägermarkt in Derendorf In den Hallen und auf der Fläche des Blumengroßmarktes an der Ulmenstraße 275 kann Sonntag von 11 bis 17 Uhr eingekauft werden. Es gibt Antiquitäten, Klamotten und neuere Mode, Bücher und mehr: Das Angebot dürfte groß ausfallen, denn viele Trödler haben die Corona-Pause zum Aufräumen genutzt. Für Verpflegung ist gesorgt, Caterer bieten ihre Speisen an – von der klassischen Currywurst bis zu Spätzle.

Live-Musik und EM in Oberbilk Die Formation Monsters of Liedermaching gibt am Samstag ein Live-Konzert im Biergarten Vier Linden. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro unter www.goldmucke.de. Und am Sonntag treffen die Fußballfans im Biergarten. Auf der Leinwand ist das Finale der EM zu sehen. Anstoß ist um 21 Uhr, der Besuch ist kostenlos. Der Biergarten Vier Linden ist zu finden über die Siegburger Straße 25 hinter dem Akki-Haus im Südpark.

Konzert und Tanz in Flingern Im Kulturzentrum Zakk an der Fichtenstraße 40 stellt die Düsseldorfer Band „Love Machine“ ihre CD „Düsseldorf-Tokyo“ vor. Besonders ist, dass Sänger Marcel Rösche bei acht der zehn Stücke der CD auf Deutsch singt, während die Band zuvor ausschließlich mit englischen Texten auftrat. Auftrittstermine sind Samstag und Sonntag, 19.30 Uhr.

Die Choreografin und Tänzerin Ligia Lewis stellt Freitag und Samstag im Tanzhaus NRW ihre Choreografie „Still noch still“ vor. Die Vorführung mit sieben Performenden beschäftigt sich mit dem Ausschluss nicht-weißer Menschen aus der Geschichtsschreibung. Beginn ist jeweils um 20 Uhr an der Erkrather Straße 30.

Asphalt Festival und Kunst in Stadtmitte Auf der Seebühne vom Schwanenspiegel stellt die Autorin Olivia Wenzel am Samstag um 20.30 Uhr ihr Buch „1000 Serpentinen Angst“ vor. Es geht um Rassismus und Heimat in Deutschland. Die Besucher am Ufer vor der schwimmenden Bühne hören den Ton über ein Kopfhörersystem. Das komplette Programm vom Asphalt Festival gibt es im Internet unter www.asphalt-festival.de.

Eine Ausstellung besuchen, zeitgenössische Kunst namhafter Künstler und Newcomer erleben und seine Lieblingsstücke erwerben – dies ermöglicht die Ausstellung „Die Große“ im Kunstpalast und im NRW-Forum im Ehrenhof. Mehr als 160 Künstler zeigen ihre Werke verschiedener Stile. Auch der Außenbereich des Ehrenhofs ist mit Skulpturen bespielt. Bereichert wird die Ausstellung durch Führungen am Samstag und Sonntag, jeweils 15 Uhr.

Sommerfest in Oberbilk Am Samstag gibt es zwischen 15 und 22 Uhr auf dem Oberbilker Markt ein Sommerfest. Auf einer Bühne gibt es Live-Musik von Busy Beast, Music of hope, Words beyond borders, Lubin de Ville und Etienne Eben and Band.

Geschichte erleben in Gerresheim Einen Stadtspaziergang zu den Stolpersteinen in Gerresheim gibt es am Samstag um 16 Uhr. Mitarbeiter der Mahn- und Gedenkstätte informieren die Teilnehmenden über Aktionen, die in der Nazi-Zeit über Tod oder Leben entschieden, erzählen von Überfallen im vermeintlich sicheren zu Hause und von schicksalsreichen Trennungen. Die Tour ist für alle kostenlos. Anmeldung unter Telefon 0211 89 96205 oder per E-Mail an nicole.merten@duesseldorf.de.