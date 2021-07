Open Air in Leichlingen : Gute Stimmung beim ersten Park-Konzert

Die Band „Queen May Rock“ riss die Besucher im Alten Stadtpark mit ihrer Musik mit und bot nach langem wieder Gelegenheit zum Tanzen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen „We will rock you“, versprach die Gruppe „Queen May Rock“ aus Bonn und setzte ihr Versprechen im Laufe der nächsten Stunden in die Tat um. Etwa 500 Zuschauer tanzten und bewegten sich freudig zu den unvergesslichen Songs der legendären Rockband Queen.

„Besser als das Original“, urteilte die begeisterte Zuhörerin Christel Bergmann aus Leichlingen.

Rundum zufrieden mit der Premiere von „LIVElingen“ zeigte sich auch der 23-jährige Veranstalter Joshua Rüber-Mers. Auch wenn zum ersten Leichlinger Open-Air-Konzert seit fast einem Jahr doppelt so viele Zuschauer in den Alten Stadtpark hätten kommen dürfen. Rüber vermutete, dass sich viele Besucher – die nachweislich geimpft, genesen oder getestet waren – vom Wetter abhalten ließen. Beim Aufbau der Bühne war es noch trocken, doch pünktlich zum Einlass um 17 Uhr regnete es in Strömen. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Mit Stimmung ist auch beim nächsten „LIVElingen“ am Donnerstag, 22. Juli, zu rechnen, wenn die Kölner Coverband „Kaschämm“ auf der Bühne einen kleinen Vorgeschmack auf die fünfte Jahreszeit bietet. „Die nächste Veranstaltung dürfte um einiges entspannter werden“, hofft Rüber.

(kno)