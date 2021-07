Unfalltote im Kreis Kleve : Weiße Kreuze erinnern an verstorbene Brüder aus Geldern

Landrätin Silke Gorißen und NRW-Innenminister Herbert Reul mit den beiden weißen Holzkreuzen an der Baersdonker Straße. Foto: Norbert Prümen

Kerken NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Freitag in Kerken zwei Mahnzeichen aufgestellt. Neun weitere werden folgen. Sie alle sollen an die insgesamt 17 Unfalltoten im Kreis Kleve aus dem Jahr 2020 erinnern.