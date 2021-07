Aktion in Straelen : Plakate an Jugendtreffpunkten gegen Lärm und Müll

Straelen Nach Ärger für Straelener Bürger hat das Team der Jugendarbeit eine Initiative gestartet. Auch Gespräche mit den Jugendlichen werden gesucht.

Eine Plakatkampagne unterstützt die Stadt Straelen dabei, in schwierigen Corona-Zeiten wieder stärker in das Gespräch und in den Austausch mit Jugendlichen zu kommen. In jüngster Zeit, so berichtete die Stadtverwaltung, hatte es vermehrt auffällige Situationen an den informellen Treffpunkten der Jugendlichen gegeben. Deshalb ist es jetzt zu einer Plakataktion gekommen.