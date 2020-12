X-Mas-Walk in Erkrath : Tolle Resonanz auf Weihnachtsbummel

X-Mas-Walk in Erkrath

Erkrath Neudeutsch „X-Mas-Walk“ heißt eine von Gastronomen in Erkrath initiierte und organisierte Einkaufsaktion. Die Besucher waren begeistert von der Idee, am kommenden Wochenende soll das Projekt fortgesetzt werden.

In Erkrath haben sich neun Gastonomen und ein Getränke-Markt zusammengesetzt und sich für die Adventsonntage den so genannten Erkrather X-Mas-Walk aus der Taufe gehoben. Zweimal sind Erkrather sowie viele Interessierte aus umliegenden Städten der Aufforderungen zu einem Spaziergang durch Erkrath gefolgt, um durch die Bahnstraße, über Bach- und Kreuzstraße, zum Bernsau-Platz und über die Neanderstraße zurück zur Bahnstraße zu spazieren und sich mit Köstlichkeiten zu versorgen. „Natürlich dürfen Glühwein, Erbsensuppe und Co. erst mit Abstand verzehrt werden“, erzählt Jenny Nitzsche vom „Markstübchen“.