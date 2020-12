Gerichtsurteil : Führerscheinentzug nach Kollision mit Radfahrer

Erkrath/Wuppertal An der Kreuzung zur Schimmelbuschstraße hatte eine 44-Jährige die rote Ampel übersehen und war mit einem Radfahrer kollidiert. Der Mann brach sich bei dem Sturz das Handgelenk.Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden ursprünglich Geldstrafe sowie Fahrverbot gefordert.

In eine solche Situation war eine Erkratherin hineingeraten, als sie im Januar mit ihrem Audi die Bergische Allee entlangfuhr. An der Kreuzung zur Schimmelbuschstraße hatte die 44-Jährige die rote Ampel übersehen und war mit einem Radfahrer kollidiert. Der Mann brach sich bei dem Sturz das Handgelenk und war mit „Gipsverband“ mehrere Wochen krankgeschrieben. Von der Fahrerin war dazu noch zu hören, dass sie wegen eines Todesfalls in Gedanken und nicht bei der Sache, also konzentriert beim Auto fahren, gewesen sei.

Nun also folgte die Berufungsverhandlung, inmitten derer die 44-Jährige vom Richter hörte, dass sie mit einer solchen Strafe eigentlich noch gut bedient sei. Fahrverbote würden bereits verhängt werden, wenn es nur zu einer Gefährdung eines Straßenverkehrsteilnehmers komme. In diesem Fall seien jedoch nicht unerhebliche Verletzungen zu beklagen, die auch noch viel schlimmer hätten ausfallen können. Juristisch gesehen müsse eine solche Sache auch unterscheidbar sein von einer bloßen Ordnungswidrigkeit. Auch bei der Geldstrafe sah die Kammer keine Möglichkeit der Reduzierung, obwohl die Angeklagte zuvor angegeben hatte, nur 300 Euro monatlich durch ihre Tätigkeit in der Seniorenpflege zu verdienen. Hier greife die Unterhaltsverpflichtung des gutverdienenden Ehemannes, einkommensmäßig würde in solchen Fällen alles in einen Topf geworfen werden. Am Ende nahm die Angeklagte die Berufung zurück und muss ihren Führerschein für vier Wochen abgeben – da schient es gepasst zu haben, dass das über den Jahreswechsel hinweg eine günstige Zeit für so etwas sein könnte.