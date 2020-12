Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Todesfälle und mehr Infektionen

Kreis Mettmann Einen Anstieg der Infektionszahlen registriert das Kreisgesundheitsamt. In Hilden, Ratingen, Velbert und Wülfrath gab es Zuwächse bei der Zahl der Corona-Fälle um 25 Prozent und mehr binnen eines Tages. Konkrete Ursachen dafür sind laut Kreis „nicht zu erkennen“.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 899 Infizierte, 59 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 72 (-2; 9 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Haan 52 (-1; 3 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Heiligenhaus 68 (+7; 14 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Hilden 100 (+25; 35 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Langenfeld 74 (+5; 14 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Mettmann 65 (-18; 7 Neuerkrankungen, 25 genesen), in Monheim 44 (-15; 6 Neuerkrankungen, 21 genesen), in Ratingen 158 (+8; 33 Neuerkrankungen, 23 genesen), in Velbert 214 (+31; 50 Neuerkrankungen, 19 genesen) und in Wülfrath 52 (+19; 24 Neuerkrankungen, 5 genesen).