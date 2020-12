Weihnachs-Shopping in Mettmann : Lichtblicke am Nikolauswochenende

Mettmann Süßwaren und Feinkost gehörten zu den begehrtesten Produkten im lokalen Einzelhandel. Gutscheine sind gefragt. Erwartungen der Einzelhändler sind verhalten.

Den Kundenzuspruch im Kreis Mettmann wertet der Handel als befriedigend. Überall sei der „Black Friday“ beispielsweise stärker frequentiert gewesen als der Samstag. Ob die Rabattschlacht sich letztlich positiv aufs Weihnachtsgeschäft verschieben wird, sei noch nicht zu beurteilen. Die Erwartungen des Handels an das Weihnachtsgeschäft sind nicht so hoch wie im vorigen Jahr. Insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel durfte sich am zweiten Adventswochenende über gute Umsätze freuen. Gering fielen jedoch die Umsätze und Erwartungen im Textileinzelhandel und einigen weiteren Handelsbranchen aus. Die Umfrage des Handelsverbandes NRW zum Nikolauswochenende verdeutlicht die unterschiedliche Geschäftslage der jeweiligen Branchen. „Der Lebensmitteleinzelhandel sowie der Handel mit Waren, die im aktuellen Cocooning-Trend gefragt sind, verbuchen auch an diesem Wochenende größtenteils steigende Umsätze“, erklärt Jan Kaiser, Geschäftsführer beim Handelsverband NRW. Auf niedrigerem Niveau zum Vorjahresvergleich verbleiben etwa Textilien, Spielwaren, Bücher oder Schmuck, lautet sein Recherche-Ergebnis.