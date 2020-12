Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr : Erkrather mit 1,2 Promille am Lenkrad erwischt

Erkrath Weil er mit seinem Auto nach dem rein subjektiven Eindruck einer Ratinger Streifenwagenbesatzung deutlich schnell unterwegs war, entschieden sich die Beamten dazu, besagtes Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen zu stoppen.

Eine nächtliche Autotour endete für einen 36-jährigen Erkrather mit der Abgabe seines Führerscheins. Wie die Polizei berichtet, fiel ihr am späten Freitagabend des 4. Dezembers gegen 22.30 Uhr ein schwarzer Audi A4auf, der bereits nach rein subjektivem Eindruck deutlich zu schnell auf den Straßen in Ratingen West unterwegs war. Also entschieden sich die Beamten zur Kontrolle des Fahrzeugs mit Düsseldorfer Kennzeichen. Die Kontrolle des 36-jährigen Fahrzeugführers aus Erkrath ergab dann sehr schnell den Verdacht einer starken Alkoholisierung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Audi-Fahrers bestätigte den Verdacht. Das polizeiliche Testgerät zeigte mehr als 1,2 Promille (0,61 mg/l) an.