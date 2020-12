Zahlen am Samstag : Corona-Inzidenz liegt bei 134,7

117 Menschen aus dem Kreis Mettmann werden wegen Covid-19 momentan im Krankenhaus betreut. Die Inzidenz sinkt leicht. Fünf Corona-Patienten sind gestorben. Unser Überblick.

Fallzahlen. Am Samstag meldet der Kreis Mettmann 843 nachweislich mit dem Coronavirus Infizierte (70 Neuinfizierte), am Freitag waren es noch 899. Davon leben in Erkrath 54 (zwei Neuinfizierte), in Haan 60 (13), in Heiligenhaus 57 (0), in Hilden 101 (10), in Langenfeld 61 (6), in Mettmann 62 (2), in Monheim 37 (4), in Ratingen 153 (20), in Velbert 205 (9) und in Wülfrath 53 (4).