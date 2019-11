Erkrath : Speed-Dating: Erkrather BmU sucht neue Gesichter

Erkrath (hup) Nach ihrer Auftaktveranstaltung „Erkrath 2030 – Zukunft gestalten“ lädt die freie Wählergemeinschaft BmU nun zu einer Zusammenkunft mit dem Titel „Neue Gesichter für die Politik in Erkrath – Speed-Dating mit der BmU“ ein.

„Nachdem es in unserer Zukunftswerkstatt in verschiedenen Arbeitsgruppen zu einem regen Austausch und einer ausgiebigen Gedankensammlung gekommen war, sind wir inhaltlich schon gut auf dem Weg der Vorbereitung auf die Kommunalwahl im September 2020. Jetzt soll ein nächster Schritt in diesem Prozess erfolge“, informiert Fraktionsmitglied Christian Ritt. Als freie Wählergemeinschaft sei die BmU gerade in Zeiten politischer Polarisierung aufgerufen, den Erkrathern bei der Kommunalwahl 2020 die Möglichkeit zu geben, auch Unabhängige wählen zu können, die sich „für vernünftige Kompromisse stark machen“, schreibt Ritt in einer Mitteilung.