Festnahme in Erkrath : Drogenhändler genoss das Luxusleben in Düsseldorf-Benrath

Foto: Polizei 7 Bilder Polizei Düsseldorf gelingt Schlag gegen Rauschgiftmafia.

Düsseldorf Mit Marihuana-Handel im großen Stil soll ein Deutschtürke in Düsseldorf sich ein Luxusleben finanziert haben. Jetzt wurde er in Erkrath auf frischer Tat gefasst und sein Vermögen eingezogen. Demnächst kommt er vor Gericht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefani Geilhausen

Eine knappe Woche nach seiner Festnahme hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Anklage gegen einen 39-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler erhoben. Der in Düsseldorf geborene Türke war am Mittwoch vergangener Woche in Erkrath von Spezialeinheiten der Polizei verhaftet worden, als er gerade zwei Kilogramm Marihuana (Schwarzmarktwert: rund 22.000 Euro) an einen Kunden auslieferte.

Handel mit „nicht unerheblichen Mengen“ von Betäubungsmitteln heißt das im Juristendeutsch. Wie erheblich die Mengen sind, erklärten am Freitag die Ermittler in Düsseldorf: 12.000 Euro hatte der Mann allein bei dieser einen Auslieferungsfahrt dabei, teils lässig in die Mittelkonsole seines Audi SQ5 geworfen und teils in losen Scheinen in der Tasche einer teuren Hose. „Es hat ihm an nichts gefehlt“, beschreibt ein Ermittler den Lebensstil des 39-Jährigen, der mehrere Eigentumswohnungen in Düsseldorf besitzt, und sein Luxusleben in einer Doppelhaushälfte im schicken Stadtteil Benrath genoss. Einen Beruf übte er nicht aus, brauchte er auch nicht, die Ermittler schätzen sein Jahreseinkommen auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Damit ist jetzt Schluss. Denn schon am Anfang ihrer Ermittlungen gegen den Mann hatten die Drogenfahnder von einem Prozess im Essener Landgericht erfahren. Dort plauderte ein Zeuge seine Geschäftsbeziehungen aus und erwähnte unter anderem den 39-jährigen Düsseldorfer, dem er innerhalb eines halben Jahres 78 Kilogramm Marihuana geliefert haben will.

Aufgrund dieser Angabe beantragte die Staatsanwaltschaft schon im Februar, das Vermögen des 39-Jährigen bis in eine Höhe von 368.400 Euro einzuziehen. Diesen sogenannten Vermögensarrest ordnete ein Gericht an, sodass dem Staat alles in die Hände fällt, was der Angeklagte bis zu dieser Summe besitzt – oder vielleicht später besitzen wird.

Die Staatsanwältin geht bei dem 39-Jährigen, der einschlägig vorbestraft ist, derzeit von mindestens vier Jahren Haft aus, Aufschläge nicht ausgeschlossen, denn die Ermittlungen dauern noch an.

Ins Visier der Fahnder war der 39-Jährige geraten, als die Düsseldorfer Sonderkommission „Tapas“ vor einem Jahr gegen einen Caféhaus-Betreiber aus Friedrichstadt ermittelte, in dessen Bars auf Bestellung regelmäßig Drogen an Stammkunden abgegeben wurden. Das Marihuana stammte von einer Plantage in Duisburg, die als „professionellste Anlage in NRW“ beschrieben wird, mit einem Jahresertrag von 76 Kilogramm. Die Plantage war im August 2018 ausgehoben worden.

Den Cafébetreiber nahm eine Spezialeinheit vor einem Jahr in einem seiner Läden fest, in denen aus Mitarbeiter der nahegelegenen Landesministerien häufig verkehrten. Zufälliger Zeuge der Festnahme wurde damals Ministerpräsident Armin Laschet. „Er hat später unser professionelles Vorgehen sehr gelobt“, berichtete ein Polizeisprecher.

Ohne Prominenz verlief die Verhaftung des 39-Jährigen, der den Cafébetreiber beliefert hatte. Aus einer Wohnung in Hassels, die als Drogenlager diente, hatte er am 30. Oktober eine Kiste voller Altpapier geschleppt, die er in Erkrath einem Familienvater übergab. In dem Moment schlugen die Ermittler zu.