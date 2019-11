Bargeld und Drogen sichergestellt : Mutmaßlicher Drogen-Großhändler in Erkrath verhaftet

Mutmaßlicher Drogen-Großhändler in Erkrath verhaftet

Düsseldorf Die Drogenlieferungen sahen aus wie Altpapier auf dem Weg zum Container: Eine Spezialeinheit der Düsseldorfer Polizei hat in Erkrath nach monatelangen Ermittlungen einen mutmaßlichen 39-jährigen Drogen-Großhändler festgenommen.

Die Drogen waren in Beuteln für Hundefutter verpackt und zwischen Altpapier versteckt. Zugleich seien Bargeld und Sachwerte in Höhe von 200.000 Euro sichergestellt worden.

Weitere Sachwerte in Höhe von 368.000 Euro wurden als sogenannter Vermögensarrest eingezogen. Damit sollen unter anderem Kosten eines möglichen Strafverfahrens oder die Vollstreckung einer Geldstrafe gesichert werden. Das berichtete die Polizei am Freitag. Der Zugriff sei bereits in der vergangenen Woche erfolgt.