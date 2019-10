Erkrath : BmU bewirbt Mini-Solaranlagen für den Balkon

Erkrath (hup) Wer Strom aus erneuerbaren Energien selbst erzeugen will, musste bislang Hausbesitzer sein. Neuen mobile Photovoltaikanlagen für den Balkon gelten für Mieter als attraktive Lösungen. Ihr Aufbau ist unkompliziert und der Platzbedarf gering.

Zieht man um, kann man sie mitnehmen. Die Technik ist ansonsten die gleiche wie bei den Dach-Anlagen: In beiden Fällen produzieren Solarmodule aus Sonnenenergie Strom. Während die Module auf dem Dach mehrere Tausend Kilowattstunden erzeugen, sind es bei den Solargeräten auf dem Balkon nur wenige hundert Kilowattstunden. Steckdosen-Solargeräte in guter Qualität mit Modul, Wechselrichter, Befestigungssystem und Anschlussleitung gibt es laut Verbraucherberatern inklusive Versandkosten schon ab 440 Euro. Dass man kein Haus besitzen muss, um selbst Strom zu erzeugen, möchte die freie Wählergemeinschaft BmU zur Unterstützung der Energiewende auch in Erkrath bekannter machen. Dazu hatte sie Anfang September bei den Stadtwerken beantragt, ein geregeltes Anmeldeverfahren für Anlagen dieser Art anzubieten. Die Stadttochter hat reagiert und bietet nun auf ihrer Internetseite unter www.stadtwerke-erkrath.de/service/dienste/plug-in-solarstrom Informationen und ein Formular für die „Anmeldung steckerfertiger Erzeugungsanlagen“ an. Die BmU rührt dafür die Werbetrommel, denn „es soll den Bürgern eine weitere Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen“, schreibt BmU-Mitglied Angela Klinkhammer-Neufeind in einer Mitteilung.