Vorbereitungen für Ausstellung in Erkrath laufen : LokArt – Bewerbungsfrist endet im August

Erkrath Noch etwas mehr als zwei Wochen haben Künstler Zeit, sich für die Ausstellung anzumelden.

(arue) Vom 15. bis 18. November läuft im Lokschuppen Hochdahl die gemeinschaftliche Ausstellung Erkrather Künstler, „LokArt“. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. Diese inzwischen weit über Erkrath hinaus bekannte jurierte Ausstellung vereint eine jährlich wechselnde Auswahl verschiedener Genres von Malerei über Grafik und Zeichnung sowie Plastik, Skulptur und Objektinstallation, bis hinzu Collage, Fotografie, Neuen Medien und Performances. Die Reihe der städtischen Gemeinschaftsausstellung feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, sie ist daher die „Jubiläumsausstellung“. Neben einem Jurypreis wird, wie in den Jahren zuvor, auch ein Publikumspreis verliehen. Im vergangenen Jahr bewarben sich 40 Künstler mit 200 Werken. Künstler, die an der lokalen Ausstellung teilnehmen möchten, können sich noch bis spätestens 12. August dafür bewerben. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bewerber in Erkrath leben, arbeiten oder ihr Atelier haben.