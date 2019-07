Ausstellung in Erkrath noch bis 28. Juli : Künstlerin zeigt „Durchblicke“ in Aquarell

Erkrath Das Kunsthaus stellt noch bis Sonntag Werke von Margit Seiwert aus, die Gründungsmitglied der Kultureinrichtung ist.

Rund ein Viertel ihres Œuvres ist noch bis Sonntag zu bestaunen. Anders als manch selbstverliebter Einfaltspinsel ist diese Künstlerin selbst ihre härteste Kritikerin: „Hier sind etliche Bilder dabei, die mir schon nach zwei Jahren nicht mehr gefallen haben.“ Unter den 29 Exponaten sind jedoch auch jene, mit denen Seiwert ein Herz und Seele ist, wie ihr aktuelles Kunststück „Regenzeit“. Das Aquarell auf 70 mal 100 Zentimetern ist auf einer Malreise zum Projektziel ‚Stadtimpressionen‘ in der oberbayrischen Gemeinde Ohlstadt, dem Stammesgebiet des Netzwerks Blauer Reiter entstanden. Also einem Ort, der Inspiration geradezu atmet.

So machen die Augen nicht vor Mauern Halt, sondern Durchblicke selbst durch die engste Bebauung suchen und im Dahintergrund etwas freizulegen vermeinen. Hilfe leistet dabei die unglaublich feine Beleuchtungsanlage des Kunsthauses, die ihresgleichen in den Museen dieser Welt sucht und deren auf jedes Bild individuell ausgerichteten Spezialstrahler die transparenten Pigmente aufleuchten lassen.

An interessierten Betrachtenden mangelte es bereits auf der Vernissage nicht. In der Szene der regionalen Kunstfreunde gibt es das sonst so manifeste Kirchturmdenken nicht. Man fährt auch mal in die Nachbarstadt, denn sie alle teilen einen schier brennenden Willen zum Austausch.