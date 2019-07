Aktion in Erkrath : Tag der offenen Gartenpforte zeigt moderne Trends auf

Erkrath Klimaschutz und Nachhaltigkeit, das sind Werte, die auch in die Arbeit von Hobbygärtnern einfließen. In Erkrath gab’s jetzt viele Beispiele dafür.

Anlässlich der „Offenen Gartenpforte- Nördliches Rheinland“ hatte jetzt auch Markus Schink seinen Garten in Hochdahl- Millrath geöffnet und alle Interessierten zum Lernen und Anschauen eingeladen, wie in idyllischer Umgebung die Selbstversorgung mit alten Gemüsesorten funktioniert.

Markus Schink ist Mitglied im VEN, dem „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt“, der bundesweit agiert. Eine Regionalgruppe Düsseldorf befindet sich gerade im Aufbau. Sonja Eichstädt sprudelte förmlich über, als sie die Aufgaben des VEN erklärte. Es sollen sich möglichst viele Gartenbesitzer anschließen und das Saatgut aus ihren Gärten weiter geben. „Wir suchen Sorten, die regional gut gedeihen, aber auch Zuwanderer aus anderen Ländern können ihr Saatgut mit einbringen, denn die Vielfalt sichert die Ernährung“, sagt die begeisterte Repräsentantin der Düsseldorfer Gruppe. Das Gespräch mit ihr gerät zur Vorlesung. So werden auch die Ziele des Vereins „Slowfood“ in die Tat umgesetzt: Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema – in alten Joghurtbechern gedeihen Jungpflanzen, Mulch bedeckt die Beete und schützt so vor Austrocknung, Rindenmulch ist nicht erwünscht, weil dieser den Boden übersäuert.