Zum Mobilitätstag der Stadt Erkrath : ADFC sucht Radfahrer mit Lastenanhängern

Das Fahrrad kann viel mehr, als seinen Besitzer von A nach B bringen: Als Lastenrad wird es für Umweltbewusste mehr und mehr zu einem unverzichtbaren Begleiter. Foto: dpa/Gregor Fischer

Erkrath Der Mobilitätstag in Erkrath am Samstag, 31. August, ist bereits in Vorbereitung.

(arue) Mit einer Lastenrad-Show möchte sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Erkrath am Mobilitätstag der Stadt Erkrath beteiligen. Dieser läuft am Samstag, 31. August, auf dem Hochdahler Markt. „Wenn ich durch Erkrath gehe, sehe ich eine große Anzahl von Lastenrädern und Anhängern,“, sagt Peter Martin, Vorsitzender des ADFC Erkrath. „Diese würden wir gerne dem Publikum vorstellen und konkret zeigen, was heute schon möglich ist. Das ist besser als alle Theorie.“ Besitzer von Lastenrädern, Anhängern und anderen Transportwerkzeugen für das Fahrrad, die bereit sind, sie während des Mobilitätstages für zwei Stunden am Stand des ADFC aufzustellen, melden sich beim ADFC Erkrath unter info@adfcerkrath.de.

(arue)