Kreis warnt vor Wasserentnahme : Trockenheit – Kreis kontrolliert Gewässer

Mettmann Der Kreis weist darauf hin, dass die Wasserentnahme aus Bächen und anderen Gewässern nicht erlaubt ist.

(arue) Angesichts der länger anhaltenden Trockenheit beobachtet die Untere Wasserbehörde des Kreises zurzeit vermehrt, dass Grundstücksbesitzer mit Zugang zu Bächen gerne zur Pumpe greifen, um mit dem gepumpten Bachwasser ihre Gärten zu bewässern. Damit schaden sie jedoch nachhaltig den Tieren und Pflanzen, die in und an den heimischen Gewässern leben. In letzter Zeit wurden bereits tote Fische in den Bachläufen festgestellt. Das teilt der Kreis Mettmann mit.