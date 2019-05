Trills : Kriegstraumata sind Thema beim Hospiz-Vortrag

Erkrath (RP) Das Hochdahler Franziskus-Hospiz und das Katholisch Bildungswerk im Kreis Mettmann laden für Donnerstag, 6. Juni, zu einem Vortrag über „Kriegstraumata im Alter und die Auswirkungen für Pflegende und Angehörige“ in das Trillser Hospiz ein.

Der promovierte Gesundheitswissenschaftler und Pädagoge Udo Baer spricht über erwachende Kriegstraumata von Menschen in ihrer letzten Lebensphase und über Menschen, die in der Pflege oder als pflegende Angehörige tätig sind und über Eltern und Großeltern die Traumafolgen als zweite Generation mitbekommen. Wie sich das zeigt, wie man damit umgehen kann und was allen Beteiligten hilft ist Thema dieser Veranstaltung. Udo Baers Vortrag ist Auftakt einer Bildungsreihe, die das Hospiz gemeinsam mit dem Katholischen Bildungswerk im Kreis Mettmann in diesem Jahr veranstaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.