Fridays for future : Beim Klimaschutz hat Erkrath noch Luft nach oben

Erkrath Dürre, Hitze, Starkregen – die Auswirkungen der Erderwärmung sind überall zu spüren. Können die jungen Klimaschützer mit den Gegenmaßnahmen der Stadt zufrieden sein?

Über Erkraths Umweltfreundlichkeit wachen eine Abfallberaterin und eine Klimaschutzmanagerin, die in Zusammenarbeit mit Verbraucherschützern regelmäßig zur kostenlosen Energieberatung für Bürger einlädt. Und wenn zumindest das Bürgerhaus erst einmal saniert ist, wird Erkrath das Klima jährlich um 650 Tonnen CO2 entlasten. Die Planung für in der Regel fleisch- und abfalllastige Stadtfeste müsste sicher noch einmal die Klimaschutzprüfung durchlaufen. Aber alles ganz ordentlich soweit, die junge Klimaschützerin und ihre Mitstreiter dürften angetan sein. Beim Thema Flächenversiegelung (Neanderhöhe) müsste mit Diskussionsbedarf gerechnet werden.

Gleiches gälte auch für die Nutzung umweltschonender Heizenergie in Neubauten. Die Grünen im Kreis Mettmann haben darauf hingewiesen, dass der Kreis nach Angaben des Statistischen Landesbetriebs bei diesem wichtigen Thema landesweit den vorletzten Platz einnimmt. Im Landesdurchschnitt sei die Nutzung umweltschonender Energien in neuen Gebäuden von 33 auf 48,5 Prozent gestiegen, im Kreis Mettmann sei sie auf 28 Prozent gesunken – woran das liegt, wollen die Grünen jetzt im Bauausschuss des Kreises fragen, der Anfang Juni tagt.

Dass beim Klimaschutz noch Luft nach oben ist, will auch ein Bürgerantrag verdeutlichen, mit dem sich der Erkrather Hauptausschuss am 4. Juli beschäftigen wird. Dem Antragsteller, einem Erkrather Bürger, ist aufgefallen, dass die Stadt noch nicht auf der Liste der in Sachen Klimanotstand aktiven Kommunen in NRW und weltweit steht, die dieses Thema zur höchsten Priorität erklärt haben. Frau Thunberg wäre nicht begeistert.