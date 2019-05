Hochdahl : Lokschuppen feiert am Sonntag 20. Geburtstag

Erkraths einziges Museum wurde im Mai 1999 eröffnet. Beim Museums- und Jubiläumstag wird ein weiterer restaurierter Güterwagen vorgestellt.

(RP) Erkraths einziges Museum wurde im Mai 1999 eröffnet. Diesem Jubiläum ist der Museumstag am Sonntag, 26. Mai, gewidmet, an dem der historische Lokschuppen am Hochdahler Ziegeleiweg von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet ist. Besucher können den Ausflug mit dem Gang ins Wahllokal verbinden, denn am Sonntag wird das Europa-Parlament neu gewählt. Zum Jubiläum will der Verein Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl einen weiteren restaurierten Güterwagen vorstellen. „Es handelt sich um einen gedeckter Güterwagen mit der Bauartbezeichnung Glms 207. Solche Wagen entstanden durch Umbau älterer Fahrzeuge ab 1967. Nähere Angaben zum Wagen sind nicht bekannt. Er ist seit 1999 in unserem Bestand“, informiert der Vereinsvorsitzende Ralf Fellenberg. Besucher könnten jetzt auch die Unterschiede zwischen dem Henkel-Sonderwagen und dem Einheitsgüterwagen erkennen. Die Dauerausstellung ist der Geschichte der ersten Eisenbahn in Westdeutschland gewidmet. An der historischen Fahrkartenausgabe zeigt sich, wie früher eine Fahrkarte gekauft wurde. Im Zugcafé sind Fotos aus den Anfängen des Museums bis zum heutigen Tag zu sehen, im Bahnladen kann jeder stöbern und ganz Aktive können das Sägen von Schienen mit einer alten Handsäge ausprobieren.