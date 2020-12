Erkrath : Hospiz hilft Familien mit kranken Kindern

Erkrath Die angesehene Einrichtung in Hochdahl beginnt im Januar 2021 mit der ambulanten Kinder- und Jugend-Hospiz-Arbeit. Um den neuen Arbeitsbereich zu etablieren,werden Spenden gebraucht.

(hup/RP) Das Franziskus-Hospiz Hochdahl erweitert sein Aufgabenfeld um einen wichtigen Teil, schon Mitte Januar 2021 soll losgehen. Dann startet der ambulante Kinder-und Jugend-Hospiz-Beratungsdienst (KHD). Betroffenen Familien in der Region bietet er kompetente Unterstützung an.

Gemeinsam mit ihrer langjährigen Kollegin Kornelia Smailes, die ebenfalls gut 15 Jahre Erfahrung in der Kinderhospizarbeit hat, macht Silke Kirchmann sich jetzt schon für die Weiterbildung im Kinderhospizbereich stark: „Diese Arbeit erfordert großes Fingerspitzengefühl: Eltern, deren Kinder sterben, haben viele Herausforderungen zu meistern.“Gesunde Geschwisterkinder müssten in einer solchen Situation auf eigene Bedürfnisse bisweilen verzichten. Wie soll kann es gelingen, die Balance innerhalb der Familie zu halten? Denn die Eltern seien in vieler Hinsicht belastet, häufig auch überlastet und ihre Konzentration sei über einen langen Zeitraum an das erkrankte Kind gebunden. Ein Elternteil müsse in der Regel seinen Arbeitsplatz aufgeben, um die Versorgung des Kindes abzusichern. Familie vereinsamten nicht selten, die Belastung und die Herausforderungen sorgten für Distanz zu anderen Familien mit gesunden Kindern. Wo und wie finden Familien Hilfe, um in dieser Situation das Richtige zu tun?