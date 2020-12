In der Altstadt von Dinslaken : Krippenlandschaft im Museums-Foyer ausgestellt

In der Altstadt von Dinslaken

Dinslaken Die historische Krippenlandschaft der Familie Sierp ist auch von außerhalb des Hauses zu bewundern. Das Museum bekam die einst von Alfred Sierp gefertigte Krippe 2007 geschenkt.

Wie auch in den vergangenen Jahren ist im Stadthistorischen Zentrum in Dinslaken wieder die historische Krippe der Familie Sierp zu sehen. Das Museum Voswinckelshof ist coronabedingt zwar geschlossen, aber die Krippenlandschaft ist im gläsernen Foyer des Eingangsbereiches so aufgebaut worden, dass sie jederzeit von außen zu sehen ist.