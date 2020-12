Ehrung für Ehrenamtler in Erkrath : Drei Gewinner beim Heimatpreis

Die Skulptur "Weitblick" von Klaus-Peter Wehage steht direkt an der Düssel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Stadt zeichnet drei Initiativen für besonderes ehrenamtliches Engagement aus: Geschichtsverein, Bürgerhauswelle und Neanderart Group können sich über Preisgelder freuen.

Mit dem „Heimat-Preis” würdigt Erkrath – neben 140 weiteren Städten und Kreisen in NRW – die wertvolle Arbeit von Personen, Initiativen, Organisationen sowie Heimatvereinen aus dem Stadtgebiet. Im Rahmen der Ratssitzung vom 15.12.2020 ehrte die Stadtspitze nun die Preisträgerinnen und Preisträger aus diesem Jahr.

Den ersten Platz beim Erkrather Heimat-Preis, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro, belegte der Bergische Geschichtsverein, Abteilung Erkrath. Bürgermeister Christoph Schultz lobte in seiner Laudatio vor allem die Wirkung des Engagements: „Der Bergische Geschichtsverein macht mit seiner Arbeit Orts- und Regionalgeschichte erlebbar. Durch die Erkundung unserer Vergangenheit können wir die Moderne besser einordnen und unsere historische Entwicklung würdigen.“

Zweiter wurde die Bürgerhauswelle Erkrath, deren Team die Auszeichnung sowie das Preisgeld über 1.500 Euro vom stellvertretenden Bürgermeister Marc Göckeritz verliehen bekam. „Mit Ihrem Engagement tragen Sie Erkrather Geschichten und Besonderheiten jeden vierten Dienstag im Monat über die Stadtgrenzen hinaus. Heimat und Brauchtum werden dadurch modern erlebbar“, erklärte Göckeritz in seiner Laudatio.

Bürgerhauswelle im Bürgerhaus Hochdahl Bernd Foltin ,Angela Hauk, Jan Sundermann, Freddy Schorsch, Volker Förster Foto: Hüskes, Achim (achu)

Am 28. Dezember 1999 ging die freie Radiogruppe zum ersten Mal auf Sendung im Bürgerfunk von Radio Neandertal auf UKW 97,6. Thema war damals „Der Jahreswechsel ins neue Jahrtausend. Kommt der prophezeite Millenniumcrash?“ Seitdem hat die Bürgerhauswelle jeden Monat eine einstündige Sendung zu lokalen Themen produziert. Die Bandbreite reicht von lokalen und sozialen Themen bis hin zu Kunst und Kultur. Das von der Erkrather VHS eingerichtete Tonstudio bietet alle technischen Möglichkeiten für eine optimale Produktion. Themenwünsche oder Anregungen sind übrigens jederzeit gern gesehen, per E-Mail an buergerhauswelle@hotmail.com oder auf Facebook („Bürgerhauswelle Erkrath“).

Buchvorstellung des Bergischen Geschichtsvereins: Hans-Joachim Dietz präsentiert "Die Bongards - Eine bergische Familie" Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Weitere 1000 Euro und der dritte Platz gingen mit dem Projekt „Skulpturenweg an der Düssel“ an Ralf Buchholz und die Neanderartgroup. Die stellvertretende Bürgermeisterin Regina Wedding bedankte sich in ihrer Laudation für die guten Ideen und das künstlerische Engagement, mit denen die Kunstschaffenden über den Skulpturenweg hinaus einen Beitrag zur Verschönerung des Stadtbildes geleistet haben.