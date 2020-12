Leben im Lockdown in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Die Maßnahmen im Überblick

Mettmann Erkrath Wülfrath Seit diesem Mittwoch gibt es im Alltag starke Einschränkungen. Welche Geschäfte öffnen noch, was ist mit den Schulen – und wer darf wen wann treffen? Ein kleiner Überblick über den gegenwärtigen Stand der Dinge.

Grundsätzlich gilt jetzt beim Einkaufen: Nur noch das Nötigste ist möglich und das ist die alltägliche Versorgung. Deshalb muss keiner in Panik verfallen oder so genannte Hamsterkäufe machen – es ist von allem alles reichlich in den Vorratslagern da. Offen bleiben Lebensmittelgeschäfte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Babyfachmärkte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker sowie Großhändler.

In Erkrath endet der Hochdahler Wochenmarkt an den Feiertagen Heiligabend und Silvester, die jeweils auf einen Donnerstag fallen, bereits um 12 Uhr. In Alt-Erkrath fallen die Wochenmärkte aufgrund der Feiertage 1.Weihnachtsfeiertag (Freitag) und Neujahr (1. Januar 2021, ebenfalls ein Freitag) sogar komplett aus. Der Wochenmarkt in Unterfeldhaus findet am 23. sowie am 30.Dezember dagegen wie gewohnt statt. Wegen der Coronaschutz-Verordnung bei den Wochenmärkten kann es aber zu Einschränkungen im Sortiment kommen, da auch in Erkrath lediglich Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs verkauft werden dürfen. Der Wülfrather Wochenmarkt findet ebenfalls unter den strengen Aha-Regeln statt, wie Franca Calvano aus dem Büro des Bürgermeisters sagt. Im Angebot sind Lebensmittel und täglicher Bedarf, Termine sind immer Samstagvormittag von 7 bis etwa 12 Uhr – allerdings nicht am 2. Januar 2021.