Erkrath : Mit digitalen Formaten durch den Advent

Erkrath Kirchengemeinden und Stadtbücherei öffnen täglich ein virtuelles Kalendertürchen und den Hochdahler Bibelkursus gibt es jetzt als Podcast.

Mit normalerweise über 100 Teilnehmern wäre im Dezember der Hochdahler Bibelkursus in der Kirche Heilig Geist gestartet, ein für Bürger aller Glaubensrichtungen wie auch für Nichtgläubige offenes Forum. Der Leiter, Pfarrer Ludwin Seiwert, plädiert für einen vernünftigen, eben nicht blinden Glauben und geht dabei keinem Widerspruch aus dem Weg. Jetzt müssen er und sein Publikum sich mit einem digitalen Format begnügen, und Rückfragen sind lediglich per E-Mail oder Telefon möglich.

Ein lebendiges Forum kommt auf diesem Weg nicht zustande, aber immerhin kann ein Thema platziert, entfaltet und zur Diskussion gestellt werden. Dafür ist auf der Internetseite der St.-Franziskus-Gemeinde Hochdahl ein Vortrag von Seiwert in Form von drei Podcasts bereitgestellt. Behandelt wird darin die Frage, ob Jesus Sohn Gottes ist und die Christen daher an zwei Götter glauben, an Gott und an Gottes Sohn. Ein spannendes Thema, das die Kirche sicher mühelos gefüllt hätte, wäre nicht gerade Corona-Pandemie. Den damit verbundenen Einschränkungen verdankt sich ein weiteres neues Format, der digitale ökumenische Adventskalender der Hochdahler evangelischen und katholischen Kirchengemeinde.