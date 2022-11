Festliche Stimmung in Erkrath : Zwei Basare und ein Weihnachtsfest zum Adventsauftakt

Für den Hospizbasar 2019 hatte Ingrid Schymura Textilherzen als Baumschmuck genäht. Seit Corona wird unter freiem Himmel verkauft. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Pünktlich zum Beginn der Adventszeit wird es in Erkrath weihnachtlich. Wer bereits jetzt Geschenke und festliche Kleinigkeiten für die Feiertage besorgen möchte, den erwartet in der nächsten Zeit eine Vielzahl an Möglichkeiten dazu. Diese drei Events machen den Anfang.

Haus der Kirchen Am Donnerstag, 24. November, findet im Haus der Kirchen ein Weihnachtsbasar des Bastelkreises der Evangelischen Kirchengemeinde Hochdahl statt. Seit über 30 Jahren arbeiten die Frauen im Bastelkreis mit vielen verschiedenen Materialien, um in der Weihnachtszeit ein interessantes Angebot zeigen zu können.

In diesem Jahr werden wieder Bastelarbeiten, Socken, Karten, Taschen und Kuscheltiere angeboten — alles ist handgearbeitet. Auch Schmuck und kleine Verpackungen für Geldgeschenke sind in großer Auswahl vorhanden.

Von 10 bis 17 Uhr ist in gemütlicher Atmosphäre Gelegenheit, sich zu informieren und schöne Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Der Erlös ist für die Stiftung der Kirchengemeinde bestimmt.

Hochdahler Markt Handgefertigte Geschenkartikel, Marmeladen und Gebäck – das Team vom Franziskus-Hospiz in Hochdahl-Trills hat wieder außergewöhnliche Weihnachtskarten gestaltet, Baumschmuck gebastelt, genäht, Socken für große und kleine Füße gestrickt, Kekse gebacken, Glühwein hergestellt, Marmeladen gekocht und vieles mehr. Erworben werden können die Erzeugnisse am Donnerstag, 24. November, von 9 bis 16 Uhr auf dem Hochdahler Markt. Der Erlös ist für die Hospizarbeit bestimmt.